Leao Milan, due giorni per convincere Fonseca: in ballo c’è la maglia da titolare col Napoli

Leao Milan, due giorni per convincere Fonseca: Rafa non è più un intoccabile, in ballo c’è la maglia da titolare col Napoli

Leao ha due giorni di tempo per convincere Fonseca a schierarlo titolare nel Milan contro il Napoli, visto che se si fosse giocata la partita col Bologna, con ogni probabilità, sarebbe partito dalla panchina per far spazio ad Okafor. Come scrive la Gazzetta dello Sport, ora l’attaccante portoghese deve sfruttare al meglio questi giorni per sovvertire le gerarchie in vista del big match che non vuole assolutamente perdersi. L’inizio di stagione di Leao fin qui è stato complicato, toccando il punto più basso della sua carriera milanista (il battibecco con un tifoso a Parma, il caso cooling break con la Lazio, la panchina per 90 minuti con l’Udinese).

Il feeling con Fonseca non sembra essere scattato, forse per incomprensioni legate alle richieste del tecnico, non esaudite da Rafa. Se Pioli trattava Leao in maniera più paterna e tollerante, l’attuale allenatore non intende fargli sconti riguardo i compiti difensivi. Il numero 10 del Milan, comunque, ora non è più un intoccabile.