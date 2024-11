Leao Milan, arrivano i complimenti di Fonseca: l’ha detto dopo la doppietta al Cagliari

Leao Milan, arrivano i complimenti di Fonseca: le parole dell’allenatore dopo la doppietta dell’attaccante portoghese al Cagliari

Fonseca a DAZN ha fatto i complimenti a Leao dopo la doppietta segnata al Cagliari che però non è bastata al Milan per vincere. Queste le parole al miele dell’allenatore per l’attaccante portoghese.

DOPPIETTA LEAO – «È in un buon momento, sta tornando anche difensivamente. È stato sempre con la squadra, è questo il Leao che vogliamo, è un Leao decisivo».

LE PAROLE INTEGRALI