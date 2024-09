Leao Milan, l’attaccante LASCERA’ i rossoneri? C’è un CLUB che INSISTE per il portoghese

Rafael Leao fa gola a molti, motivo per il quale le voci sulla cessione non possono essere smentite. Ecco chi deve temere il Milan

Nonostante le rassicurazioni estive del Milan, il trasferimento di Rafael Leao al Barcellona rimane una possibilità concreta. Il portoghese sarebbe attratto dall’idea di giocare per i blaugrana e anche l’allenatore Hansi Flick lo vedrebbe come un rinforzo ideale per il suo attacco.

Tuttavia, l’operazione presenta diverse difficoltà. Leao ha un contratto a lungo termine con il Milan e la dirigenza rossonera ha sempre manifestato la volontà di trattenerlo. Inoltre, il Barcellona dovrebbe formulare un’offerta economicamente importante per convincere il Milan a cedere il suo gioiello.

L’appoggio di Flick potrebbe essere determinante per spingere la dirigenza blaugrana a fare un tentativo concreto per Leao. Il tecnico tedesco considera il portoghese un giocatore in grado di fare la differenza e migliorare sensibilmente il reparto offensivo.

La telenovela Leao-Barcellona è quindi destinata a proseguire. Nonostante gli ostacoli, il desiderio del giocatore e l’interesse di Flick potrebbero portare il club catalano a fare un ultimo tentativo nelle prossime finestre di mercato. Il Milan, da parte sua, dovrà resistere alle pressioni e valutare attentamente ogni eventuale offerta, consapevole dell’importanza di Leao per la squadra.