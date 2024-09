Leao Milan, FESTA derby per il portoghese: il PARTICOLARE messaggio - FOTO - Milan News 24

Leao Milan, FESTA derby per il portoghese: il PARTICOLARE messaggio. Ecco cosa ha pubblicato il numero 10 su Instagram – FOTO

Leao non è riuscito a lasciare il segno nel derby contro l’Inter, tanto che Fonseca ha deciso di sostituirlo al minuto 87′ per far spazio a Chukwueze nei minuti finali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

L’attaccante portoghese in maglia 10 del Milan ha festeggiato via Instagram l’1-2 rossonero del derby pubblicando alcune foto di San Siro e dell’esultanza con la squadra. Insieme ad un messaggio criptico…