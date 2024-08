Leao Milan, El Chiringuito NON MOLLA! Intervento in conferenza stampa: «È possibile una CESSIONE di Rafa?» La RISPOSTA di Fonseca lascia DI STUCCO – VIDEO

Leao Milan, El Chiringuito NON MOLLA! Intervento in conferenza stampa: «È possibile una cessione di Rafa?» La RISPOSTA di Fonseca lascia DI STUCCO. Il VIDEO

In questi giorni alcuni giornalisti d’El Chiringuito sono presenti a Milano per scoprire e avere conferme della possibile, a detta della trasmissione spagnola, cessione di Leao al Barcellona. Oggi sono intervenuti anche in conferenza stampa per chiedere anche al tecnico rossonero Fonseca il futuro del 10 rossonero.

‼️‼️‼️ #ChiringuitoTV IN CONFERENZA A MILANELLO



🗣️ #Leao è fondamentale?

Come la vede una sua cessione del mercato?



AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAH

Non mollate vi prego. Viene al barca, è certo. pic.twitter.com/ZSrsP4Swfv — Dr. Tuitter (@DrTuitter) August 23, 2024

PAROLE – «Io penso che Furlani abbia detto tutto, le sue parole mi sono piaciute molto. Leao è fondamentale per noi»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA PRE PARMA MILAN