Leao Milan, Costacurta sicuro: «Nelle ultime settimane è un altro giocatore. Non aiuta solo i rossoneri, vi spiego»

Leao Milan, Alessandro Costacurta, leggenda rossonera, ha analizzato le prestazioni del talento portoghese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato il momento di Rafael Leao. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Se c’è un Leao in più? Certamente e questo è una bella notizia per il Milan. Nelle ultime prestazioni è stato più costante e decisivo; questo aiuterà il Milan nella rincorsa, ma non solo, perché aiuta anche e il calcio italiano. Un Leao ritrovato fa bene a tutti».