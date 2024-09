Leao Milan, Costacurta NON HA DUBBI: «Lui e Theo Hernandez POSSONO capire che...». Il CONSIGLIO ai due top player rossoneri

Leao-Milan, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha commentato la situazione relativa a Leao e Theo Hernandez

Intervistato da Sportweek, Alessandro Costacurta ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan è nell’occhio del ciclone per ciò che è successo a Roma con Theo e Leao, ma, nel loro caso come per le altre rivali dell’Inter, oggi discutiamo sui problemi, ma tra qualche giornata parleremo di altro. È bene che certi difetti risaltino all’inizio, alla prima, seconda o terza giornata, ma, tornando a Theo e Leao, è altrettanto necessario che società, allenatore e compagni facciano loro capire che cose come quella di non avvicinarsi all’allenatore durante il cooling break non devono più succedere. Io non voglio addossare troppe colpe ai due giocatori, perché i loro comportamenti sono figli dei tempi attuali: ai miei tempi le regole erano più rigide e, nel caso non fossero rispettate, le conseguenze erano severe. Oggi c’è più lassismo. Sono sicuro che il francese e il portoghese abbiano l’intelligenza necessaria per capire di aver sbagliato».