Leao Milan, il confronto con Fonseca non passa inosservato! Richiesta specifica all’esterno, la ricostruzione

Leao Milan, a Milanello spunta il confronto con Fonseca: il tecnico portoghese ha chiesto una cosa precisa all’esterno classe ’99

Interessante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul rapporto in casa Milan tra Leao e Fonseca.

Fonseca si aspetta da Leao pressione, sacrificio in fase difensiva e corsa per chiudere gli spazi. Se Leao iniziasse a spremersi di più, le gerarchie tornerebbero quelle della scorsa stagione con Pioli. Per il momento, però, Leao non sembra aver recepito l’input. Facile intuire quale sia lo stato d’animo di Leao, arrabbiato dalla retrocessione a seconda scelta. Neppure Fonseca è felice, ma non può (e non vuole) fare passi indietro sotto l’aspetto delle richieste a Leao perché perderebbe credibilità nei confronti del gruppo rossonero.