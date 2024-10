Leao Milan, colloquio con Ibrahimovic dopo il 3-1 al Brugge: cosa ha detto Zlatan a Rafa. I due avevano un feeling particolare in campo

Leao dopo la vittoria del Milan contro il Brugge per 3-1 ha avuto un colloquio con Ibrahimovic a Milanello. A svelarlo è la Gazzetta dello Sport riferendo che Zlatan avrebbe ribadito a Rafa che il club lo considera un patrimonio e un giocatore chiave.

Al contempo, però, Ibrahimovic ha fatto notare a Leao, con cui aveva un feeling particolare in campo, che il suo rendimento finora non è stato da veo Leao, cercando di stimolarlo nella speranza che compia il definitivo salto di qualità in rossonero.