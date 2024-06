Leao Milan: nessun dubbio sul futuro, la RIVELAZIONE rassicura i tifosi rossoneri

Il futuro al Milan di Leao non è in discussione. In tal senso Manuele Baiocchini a Sky ha fatto chiarezza sul portoghese

Leao ancora al Milan. In tal senso Manuele Baiocchini intervenuto a Sky Sport ha fatto chiarezza sul futuro del portoghese:

LE PAROLE – «Non è un titolare inamovinbile del Portogallo, fa capire che il giocatore stesso non ha fatto il salto di qualità da un grande giocatore a quello che pensiamo possa essere. Non è sempre protagonista, lo è stato nel Milan a tratti, credo che la sua stagione al Milan non sia finita come lui avrebbe voluto. Penso che sia un punto fermo del Milan nei prossimi anni e sarà ancora rossonero per tanti anni ancora, poi però il calciomercato è imprevedibile, arriva la grandissima offerta e allora potrebbe essere presa in considerazione. Però la volontà del Milan e di tenerlo»