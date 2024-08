Leao Milan, Pellegatti ASSICURA: «Dal club rossonero mi hanno SPIEGATO questa cosa PRECISA»

Leao-Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha commentato le voci su una possibile partenza del portoghese

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così delle ultime voci di calciomercato Milan relative a Leao:

PAROLE – «Si è sparsa questa notizia del forte interesse del Barcellona per l’attaccante portoghese del Milan. I blaugrana sarebbero disposti a mettere sul piatto 60 milioni più un’eventuale contropartita tecnica. Ma attenzione perché il Milan ha detto che Leao non si tocca e non si cede. Il club rossonero non prende in considerazione la proposta del Barcellona. Mi hanno detto questo, mi hanno fatto trapelare che Leao non si cede, a prescindere da possibili offerte del Barcellona. La notizia è di un autorevole quotidiano spagnolo, ma il Milan fa assolutamente muro».