Leao a Sky: «Conceicao mi lascia libero. Ha portato questo nello spogliatoio»

Leao, nel post partita di Milan Cagliari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni

Rafael Leao, nel post partita di Milan–Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

PARTITE TUTTE DIFFICILI – «Le partite di Serie A sono tutte difficili, dobbiamo guardare noi stessi cosa abbiamo fatto di bene e cosa abbiamo fatto dimale. Tra pochi giorni c’è una partita importante e dobbiamo andare lì a vincere»

COSA HA PORTATO CONCEICAO? – «Mentalità, la voglia di essere nella metà campo avversaria con o senza palla. La voglia di metterli sotto. Lui ha già messo le sue idee e noi giocatori stiamo cercando di capire cosa vuole»

IL MISTER MI LASCIA LIBERO – «Il mister mi lascia libero, poi dipende da come me la sento io in campo. Il mister mi dà libertà, poi bisogna sentire il gioco, se sono più centrale è ancora meglio per fare gol. Gioco dove il mister mi mette»