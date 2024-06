Leao Milan, l’Arabia Saudita PIOMBA sul portoghese? La VERITÀ sull’offerta in arrivo e la POSIZIONE del club rossonero

Continuano a farsi insistenti le voci relative ad una possibile offerta in arriva per il calciomercato Milan dall’Arabia Saudita per Rafael Leao. Lo vuole l’Al-Hilal, squadra che può già contrare su Neymar, Milinkovic Savic e Koulibaly, tra gli altri. Calciomercato.com spiega come per il momento si tratti solo di un interesse da parte del club saudita, che non ha ancora mandato alcuna offerta ufficiale.

Stando a quanto filtra dall’Arabia, l’intermediario Mario Rui avrebbe già dato la disponibilità per lavorare all’affare. Al momento non è arrivata nessuna comunicazione al club rossonero, che qualora non arrivassero offerte dallo stesso valore della clausola rescissoria, ovvero di 175 milioni di euro, non cederà il portoghese. L’Al-Hilal sembra intenzionata ad arrivare ad offrire al massimo 100 milioni. Motivo per cui, almeno per il momento, l’affare non s’ha da fare, nonostante gli arabi farebbero ricco l’attaccante numero 10 rossonero, triplicandogli l’ingaggio fino ad arrivare a circa 21 milioni di euro a stagione.