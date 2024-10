Leao Milan, nuovi aggiornamenti sull’esclusione: ecco quando Fonseca gli ha comunicato la scelta per l’Udinese

Leao Milan, la Gazzetta riporta nuovi aggiornamenti riguardo l’esclusione di sabato del portoghese per la sfida contro l’Udinese

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha comunicato a Leao l’esclusione già prima di sabato. Il portoghese era stato avvisato nei giorni precedenti la gara del Milan, quando l’allenatore aveva già deciso di schierare Okafor.

Fonseca, dunque, non ha comunicato, come si pensava, la scelta a poche ore dalla gara. E inoltre, non ha preso individualmente questa decisione dato che anche la società era stata avvisata.