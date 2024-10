Leao Milan, crisi di gol per il numero 10: il dato spaventa i tifosi

Leao Milan, crisi di gol per il numero 10 rossonero. Il dato su questa stagione preoccupa i tifosi: le ultimissime notizie

Rafael Leao, giocatore del Milan, ha incassato assieme ai suoi compagni una pesante sconfitta nella trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Anche in quest’occasione, il portoghese, non ha trovato la via della rete.

Fino ad ora, nelle prime nove partite ufficiali, il numero 10 rossonero ha segnato solamente un gol (Lazio-Milan 2-2, n.d.r.). I tifosi, da lui, si aspettano di più: per uscire da questo momento difficile servono i gol di Leao.