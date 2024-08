Leao APPROVA Fonseca: «Secondo me è l’allenatore giusto! Ecco cosa mi CHIEDE». Le parole dell’esterno portoghese sul neo allenatore del Milan

Rafael Leao ha parlato di Paulo Fonseca ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’esterno del Milan:

PAROLE – «È una persona diretta, molto, fa vedere subito quello che vuole. Le sue squadre hanno giocato sempre un bel calcio: mi vedo bene con lui e anche i compagni sono contenti. Gli allenamenti sono molto intensi, sempre con la palla: secondo me abbiamo già capito tutte le sue idee di gioco, sarà bello, secondo me è l’allenatore giusto. Cosa mi chiede? Di stare largo, cercare la palla, fare uno-due per arrivare vicino all’area».

L’INTERVISTA COMPLETA DI ALLA GAZZETTA DELLO SPORT