Leao sul suo futuro: «Ringrazio chi mi ha portato al Milan. Se starò bene? Speriamo...»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao, esterno del Milan, ha dichiarato:

FUTURO – «Quando sono arrivato qua già tifavo un po’ per il Milan, la squadra dove sono passati tanti giocatori importanti che ammiravo da bambino. Ho subito capito la passione dei tifosi e cosa voleva dire portare questa maglia, che ha un peso speciale. Ho pensato che volevo star qui per anni e vincere trofei. Adesso devo solo ringraziare chi mi ha portato al Milan, chi tutti i giorni mi ha aiutato a migliorare e a crescere come giocatore e come persona. Starò bene qui anche in futuro? Sì, speriamo»