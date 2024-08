Leao Barcellona, SUPER offerta recapitata al Milan tramite Jorge Mendes: la RISPOSTA dei rossoneri per il portoghese

La corte sfrenata del Barcellona per Rafael Leao preoccupa sia i tifosi che i dirigenti del mercato Milan, che dal canto loro provano a fare muro per tenersi il talento portoghese. Stanto a quanto riferito dal giornalista Marco Conterio di TMW, i blaugrana avrebbero bussato alla porta dei rossoneri con un’offerta in mano di 70 milioni di euro e un giocatore come contropartita. Proposta respinta dal diavolo.

PAROLE – «Il Barcelona tramite Jorge Mendes (intermediario per i catalani) ha provato a prendere Rafael Leao dal Milan con una proposta da 70 milioni compresa una contropartita ma il club rossonero resta fermo sul no all’addio».