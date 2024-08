Leao Barcellona, blaugrana pronti a un nuovo TENTATIVO: in arrivo questa offerta per il Milan. I DETTAGLI

Leao Barcellona, blaugrana pronti a un nuovo TENTATIVO per il portoghese: in arrivo questa offerta per il Milan. I DETTAGLI

Dalla Spagna rilanciano: il Barcellona è su Rafael Leao e la sensazione è che nei prossimi 10 giorni ci proverà ancora per provare a strappare al Milan l’attaccante portoghese.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo l’idea del club blaugrana sarebbe quella di trasferire i soldi stanziati per Nico Williams sul numero 10 rossonero. Tuttavia i 60 milioni di euro non basteranno per convincere il Diavolo, che parte da una valutazione di 100 milioni di euro per iniziare a trattare.