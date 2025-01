Condividi via email

Lazzari a Juventusnews24: «Sulla lotta scudetto penso questo, lotta aperta per queste squadre». Le sue recenti dichiarazioni

In esclusiva per Juventusnews24 l’ex centrocampista dei bergamaschi Andrea Lazzari. Di seguito le parole sulla lotta scudetto, escluso il Milan,

«Il Napoli sicuramente ha dato un bel segnale al campionato, ma Atalanta e Inter devono recuperare la gara rinviata per la Supercoppa. E’ una lotta aperta, ma basta poco e possono rientrare nella corsa anche quelle squadre che ora sono più lontane, nessuna corre. Per ora è una lotta a tre, ma speriamo sia avvincente fino alla fine. Non credo nessuno ammazzerà il campionato vedendo l’andamento delle partite».