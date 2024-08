Lazio Milan, CLAMOROSO all’Olimpico! Castellanos e Dia la ribaltano in 4 minuti: i VIDEO delle reti dei biancocelesti

Clamoroso quanto successo all’Olimpico in 4 minuti: ribaltata Lazio Milan con le reti di Dia e Castellanos. Rossoneri che non sono usciti dagli spogliatoi dopo il primo tempo.

🚨🚨| GOAL: Castellanos equalises!!



Lazio 1-1 AC Milan



pic.twitter.com/koqSsqU3aj — Transfer Sector (@TransferSector) August 31, 2024

Sgasa Nuno Tavares sulla sinistra, cross giusto in mezzo per Castellanos preciso e puntuale nella deviazione alle spalle di Maignan. Per la seconda rete, Dia anticipa tutti e con una zampata beffa Maignan per il 2-1