Lazio Milan, Fonseca ha SCIOLTO le riserve! Tocca a LUI a centrocampo, MESSAGGIO a Milanello

Lazio-Milan, Paulo Fonseca ha sciolto le riserve per la gara di domani contro i biancocelesti: a centrocampo tocca a Fofana

Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha sciolto le riserve in vista della sfida di domani sera contro la Lazio all’Olimpico per quanto riguarda la composizione del centrocampo.

Fofana, arrivato a metà agosto dal Monaco, partirà dal primo minuto con Reijnders e Loftus-Cheek. Da capire se la mediana sarà poi schierata a tre o con il consueto 4-2-3-1 con l’inglese trequartista.