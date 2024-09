Lazio Milan e il cooling break della DISCORDIA! CLAMOROSO retroscena, TUTTA la verità sull’episodio

Lazio-Milan, il cooling break senza Leao e Theo Hernandez fa discutere: tutta la verità dietro l’episodio dell’Olimpico

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, continua a far discutere l’episodio del cooling break nel secondo tempo di Lazio-Milan. Leao e Theo Hernandez, entrati in campo da pochi minuti, non hanno partecipato col resto della squadra alle indicazioni di Fonseca.

Non convincente la spiegazione di Theo nel post-partita anche se, scrive la Rosea, difficile ipotizzare l’esistenza di un caso diplomatico. Il momento è difficile ma Fonseca ha ancora in mano lo spogliatoio.