Lazio Milan, Fonseca pronto a lasciare DUE big in panchina: ESCLUSIONI a sorpresa per la sfida dell’Olimpico! Le ULTIME in vista della partita di questa sera

Scelte coraggiose per Paulo Fonseca in vista della sfida in programma questa sera allo Stadio Olimpico tra Lazio e Milan, valevole per la terza giornata di campionato.

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin e poi confermato da Daniele Longo su X, Rafael Leao e Theo Hernandez dovrebbero partire dalla panchina. Fuori dall’undici titolare anche il capitano rossonero, Davide Calabria.