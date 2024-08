Lazio Milan, scatta l’ALLARME tra i rossoneri! Infortunio in allenamento e giocatore a RISCHIO forfait: ecco di chi si tratta

Campanello d’allarme per il Milan in vista del match di sabato sera contro la Lazio: un giocatore rossonero rischia di dover dare forfait per la sfida dell’Olimpico. La notizia riguarda un infortunio rimediato già nell’allenamento di ieri, ma riferita soltanto oggi.

Malick Thiaw pare abbia preso una botta e una piccola distorsione alla caviglia sinistra. La presenza del difensore tedesco per il momento pare essere in dubbio per la sfida contro i biancocelesti. A riferirlo è Sky Sport.