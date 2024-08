Lazio Milan, quanti CAMBI di formazione per Fonseca? Le SENSAZIONI alla vigilia della sfida contro i biancocelesti. Il punto

Peppe Di Stefano, in collegamento su Sky Sport, ha fatto il punto sulle probabili scelte di formazione di Paulo Fonseca per Lazio Milan di domani: il tecnico portoghese sembra intenzionato a lanciare dal 1′ il nuovo arrivato Youssouf Fofana per dare equilibrio alla squadra.

PAROLE – «Mi aspetto un solo grande cambio con Fofana in mezzo al campo, è stato comprato per dare equilibrio. Milan che dovrà cambiare qualche ruolo ma sicuramente bisogna cambiare l’atteggiamento. In difesa confermato Pavlovic, la più bella sorpresa della partita di Parma».