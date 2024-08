Lazio Milan, cinque rossoneri ASSENTI! Ecco chi sono gli INDISPONIBILI per la sfida di campionato a causa infortunio. Tutti i dettagli in vista del match di questa sera

Il Milan si prepara a scendere in campo per la terza giornata di campionato contro la Lazio e Paulo Fonseca deve fare a meno di cinque giocatori per infortunio.

Infatti, per la sfida dell’Olimpico, oltre ai lungodegenti Florenzi e Sportiello, dovrà fare a meno di Malick Thiaw (distorsione alla caviglia), Ismael Bennacer (gastroenterite) e Luka Jovic (lombalgia).