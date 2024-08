Lazio Milan, Baroni fa il PUNTO sugli infortunati: «Ecco come stanno Tavares, Castrovilli. Su Dia…». I DETTAGLI

L’allenatore della Lazio Baroni è intervenuto in conferenza stampa per parlare della condizione di alcuni calciatori. Il Milan osserva interessato in vista del match del 31 agosto.

TAVARES E CASTROVILLI – «Stanno lavorando. Stiamo lavorando per la miglior condizione fisica, ci sono vicini».

COME STA DIA – «Sta bene, ha lavorato a parte la scorsa settimana dopo la partita di Coppa che ha giocato con la Salernitana. Il giocatore sta bene fisicamente, lo stiamo portando nel nostro lavoro, in quello che vogliamo. Si è calato molto bene, è un giocatore che ha tanta mobilità, qualità e sa far gol, che ha anche profondità. Non escludo un attacco a due punte, ci dobbiamo lavorare ma non lo escludo»

