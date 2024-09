Lazio Milan, Adani DURISSIMO: «Comportamento di Leao e Theo Hernandez da AMATORI! E non si faccia passare QUESTO messaggio»

Lazio-Milan, Daniele Adani, ex difensore e opinionista, ha duramente criticato l’atteggiamento di Leao e Theo Hernandez

Intervenuto a Viva El Football, Daniele Adani ha commentato così gli episodi di Lazio-Milan:

PAROLE – «L’atteggiamento che hanno avuto Theo e Leao non ha nè ‘se’ nè ‘ma’: una cosa da amatori, una cosa che è un’assoluta mancanza di rispetto per la gente, per l’allenatore, per i compagni, per lo stemma, per la storia. Non c’è un altro modo di descrivere quello che hanno fatto. Che non venga fatta passare per buona la scusa del cooling break due minuti dopo l’ingresso in campo: il cooling break non è altro che un tempo dove fare una riunione tecnica. Sono stati 40 metri lontani e scegliendo di stare staccati dalla riunione tecnica».