Lazio Fiorentina 1-2: Palladino sbanca l’Olimpico, cade Baroni

Lazio Fiorentina 1-2: gli ospiti sbancano l’Olimpico grazie alle reti dell’ex Milan Adli e di Beltran. Inutile il gol di Marusic nel finale

Poche sorprese in formazione, Baroni tiene giusto a riposo Rovella in favore di Dele-Bashiru, Palladino fa lo stesso con Comuzzo e dà una chance a Pongracic, in una Fiorentina che nonostante i sospetti, rimane con il vestito tattico del 4-2-3-1 usato ormai da diversi mesi. All’Olimpico si comincia da subito con un buon ritmo e situazioni offensive sia da una parte che dall’altra. La partita si stappa già dopo dieci minuti, ci pensa Adli con una bella volée su assist di Gosens, al termine di un’azione iniziata con l’errore in impostazione di Marusic. Neanche il tempo di assorbire il gol subito, che al 17’ ne arriva un altro: Dodo sfonda a destra e serve un cross al bacio, che Beltran converte nello 0-2.

Nella ripresa assalto dei padroni di casa che riescono solo a trovare la rete dell’1-2 di Marusic. Palo nel finale di Pedro. Il Milan accorcia sul quarto posto.