Lazio Atalanta 1-1: Brescianini risponde a Dele-Bashiru, Gasperini rallenta

Lazio Atalanta 1-1: un gol dell’ex Milan Brescianini nel finale regala il pareggio ai bergamaschi. Di Dele-Bashiru l’altra rete della gara

Dopo 11 vittorie consecutive in campionato, si ferma l’Atalanta. E lo fa al cospetto di una bella Lazio, che per oltre un tempo si fa preferire agli orobici.

In gol Dele-Bashiru nel primo tempo e Brescianini nel finale per gli ospiti. Il Milan domani vincendo contro la Roma potrebbe accorciare su entrambe. L’occasione per i rossoneri di Paulo Fonseca, dunque, è decisamente ghiotta.