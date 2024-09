Lautaro: «Non abbiamo fatto la gara come l'avevamo preparata»

Lautaro a DAZN: «Non abbiamo fatto la GARA come l’avevamo PREPARATA, mi sento la RESPONSABILITA’ addosso». L’intervista

Lautaro Martinez ha concesso un’intervista a DAZN dopo la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan.

AMAREZZA – «Sicuramente non abbiamo fatto una gara come l’avevamo preparata. Non abbiamo approcciato bene la gara già dall’inizio. Dobbiamo migliorare tantissimo, abbassare la testa, pedalare e lavorare, lavorare lavorare. Bisogna alzare il livello, io per primo come capitano. Mi sento la responsabilità addosso, so che non sto facendo il lavoro dell’anno scorso e che sono in ritardo. Sarò il primo ad arrivare ad Appiano e lavorare, zitto, cercando di dare una mano alla squadra».

