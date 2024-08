Laudisa ANALIZZA: «Non ci sono ALIBI per il Milan, prestazione da DIMENTICARE». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Claudio Laudisa ha analizzato su X la sconfitta del Milan contro il Parma per 2-1. Non arriva così la prima vittoria dei rossoneri in campionato: il prossimo match sarà contro la Lazio.

PAROLE – «Non ci sono alibi per il Milan. Dopo il mezzo flop col Torino, a Parma un’altra prestazione da dimenticare: stavolta con la prima sconfitta (2-1) di Fonseca.E gli emiliani sfiorano anche il tris».