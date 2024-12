Krunic a Sky: «Sensazioni bellissime per domani». Poi svela il clamoroso retroscena sull’addio al Milan

Krunic, centrocampista della Stella Rossa ed ex Milan, ha parlato in vista della sfida di domani in Champions League contro i rossoneri

Intervistato da Sky in vista di Milan–Stella Rossa, Rade Krunic ha dichiarato:

PAROLE – «Sono sensazioni incredibili, non vedevo l’ora di venire qua allo stadio. Ci sono stato due mesi fa per giocare contro l’Inter ma questa è un’altra cosa. Sono stato tanti anni qua e mi trovo benissimo. Non vedo l’ora di cominciare domani. Addio? Avevo tanti punti di riferimenti come Stefano (Pioli, ndr). Devo dire la verità, che da quando sono andati via Paolo e Ricky (Maldini e Massara, ndr), e anche Zlatan, ho perso tanti punti di riferimento, non mi sentivo al massimo e non mi sentivo apprezzato dai nuovi dirigenti come prima. La mia scelta non è stata facile, questo è il miglior club al mondo per me. Dovevo fare le mie scelte ed era il momento giusto per farlo».