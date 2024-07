Koopmeiners Milan, la rivale di Serie A prepara l’OFFERTA all’Atalanta: le ULTIMISSIME sul centrocampista

La Juve sta preparando un’offerta da presentare all’Atalanta per Koopmeiners, centrocampista accostato anche al mercato Milan. A riferirlo è Fabrizio Romano via Twitter.

L’olandese, dal canto suo, vorrebbe trasferirsi in bianconero per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Koopmeiners avrebbe manifestato il suo desiderio addirittura dal mese di febbraio. Tra lui e la Juve non ci sarebbero problemi per quanto riguarda l’accordo sul contratto.