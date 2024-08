Koopmeiners Milan, l’ULTIMO rilancio del top club è da CAPOGIRO! Destino segnato? ULTIMISSIME

Koopmeiners-Milan, l’ultimo rilancio della Juve è da capogiro: destinato segnato per l’ex obiettivo rossonero? Ultime

L’ultimo rilancio della Juve per Koopmeiners, centrocampista accostato in passato anche al calciomercato Milan, ammonta a quasi 57 milioni di euro, pagabili in più esercizi (il primo da 15-20 milioni) più bonus facilmente raggiungibili. A renderlo noto è il Corriere dello Sport.

I bianconeri, con questa offerta, ritengono di riuscire a convincere l’Atalanta a far partire l’olandese che ha presentato un altro certificato medico per continuare a non allenarsi. Giuntoli da tempo ha l’accordo con Koopmeiners per un contratto da 4,5 milioni. I rossoneri sono ormai definitivamente defilati.