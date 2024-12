Koopmeiners Juve, nuovo infortunio: è a rischio per il Milan in Supercoppa? Le condizioni dell’olandese ko contro il Monza

Koopmeiners ha subito un nuovo infortunio durante Monza Juve, tanto da uscire dal campo già all’intervallo. Come svelato da Thiago Motta a Dazn, il centrocampista olandese ha accusato un problema all’adduttore e per evitare rischi non è sceso in campo nel secondo tempo.

Nelle prossime ore sono attese novità sulle sue condizioni anche in vista della sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan del 3 gennaio.