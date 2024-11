Koopmeiners a DAZN: «Ruolo di questa sera? Sarà una sorpresa! Vogliamo vincere»

Koopmeiners, giocatore della Juventus, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Milan: le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN

Intervenuto a DAZN prima di dell’inizio del match tra il Milan e la Juventus, Koopmeiners ha dichiarato:

RICERCA DEL GOL – «E’ una serata bellissima, si gioca contro una squadra forte. Voglio giocare queste partite, è importante. Dobbiamo approcciare con la mentalità giusta, fare il 100%, lavorare di gruppo perchè è importante».

RUOLO DI STASERA – «E’ una sorpresa. Vedremo. Non sono un attaccante come Vlahovic, giocheremo in modo diverso. Ma non possono saperlo loro. Giochiamo in maniera diversa ma anche uguale, dobbiamo lavorare compatti insieme, attaccare e difendere insieme. E’ importante, vogliamo vincere sicuramente. Dobbiamo fare il 100% per i 90 minuti».