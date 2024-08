Koné Milan dipende tutto da questo aspetto. Cosa filtra sul possibile colpo a centrocampo: le ULTIME

Koné Milan dipende tutto da questo aspetto. Cosa filtra sul possibile colpo dei rossoneri a centrocampo: le ULTIME

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Manu Koné, centrocampista di proprietà del Borussia Monchengladbach tornato prepotentemente nei radar del calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato dal quotidiano il nome è da tenere in fortissima considerazione in questo finale di sessione estiva. In Germania si vocifera di una possibile offerta da 16 milioni di euro, ma tutto dipende da cosa passera nella testa di Ibrahimovic per completare il mercato.