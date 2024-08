Koné Milan, Moncada ha deciso: SVOLTA nel futuro del centrocampista. Tutti gli AGGIORNAMENTI

Koné Milan, Moncada ha deciso: possibile SVOLTA nel futuro del centrocampista francese. Tutti gli AGGIORNAMENTI

Possibile svolta per quanto riguarda il futuro di Manu Koné, centrocampista di proprietà del Borussia Monchengladbach e finito nel mirino del calciomercato Milan in queste ultime settimane.

Stando a quanto riportato da Tuttosport i rossoneri non sarebbero più particolarmente attratti da questa opzione per la mediana in quanto si tratta di un profilo con caratteristiche di maggiore propensione offensiva, con il Milan che ha già in rosa elementi di questo tipo.