Koné Milan può decollare! Svelato il NUOVO PIANO del club per il centrocampista: ultime

Koné Milan può decollare! Svelato il NUOVO PIANO del club per il centrocampista: tutti gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato Milan continua a lavorare attivamente in queste settimane per regalare a Fonseca i giusti rinforzi con cui completare la rosa. Tra questi c’è anche un nuovo centrocampista.

Fofana del Monaco è e resta la priorità per il reparto, ma la trattativa con il club monegasco è tutt’altro che in discesa e per questo si guardano alternative. Come riportato da Tuttosport i rossoneri potrebbero ripiegare su Koné del Gladbach qualora la situazione non dovesse sbloccarsi.