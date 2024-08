Kone Milan, altro che OFFERTA per il centrocampista! Arriva una PESANTE smentita dalla Germania: la VERITÀ sull’interesse per il francese

I dirigenti del mercato Milan, con Zlatan Ibrahimovic in primis, vogliono regalarsi un ultimo colpo ad effetto per questa sessione estiva e puntano con decisione su Manu Kone. Dalla Germania arrivano però delle notizie che frenano gli entusiasmi rossoneri.

Stando a quanto riferito da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, i rossoneri non avrebbero presentato alcuna offerta al Borussia Monchengladbach per il centrocampista (si era parlato in questi giorni di una proposta da 16 milioni di euro). Anzi, secondo il giornalista non ci sarebbero mai stati contatti tra le due squadre. Il calciatore ha espresso il desiderio di cambiare area, i tedeschi continuano a chiedere almeno 20 milioni di euro per una sua cessione.