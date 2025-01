Kolo Muani Milan, possibile svolta nel calciomercato di gennaio: il PSG ha preso una decisione

Kolo Muani Milan, il Paris Saint-Germain ha preso una decisione sull’attaccante francese. Possibile svolta nella finestra invernale

Arrivano novità su un nome caldo in questo calciomercato: ossia Kolo Muani. L’attaccante francese è stato accostato, tra le altre, anche a Milan e Juventus. Ha fatto chiarezza sulla sua situazione Giovanni Albanese.

Secondo il giornalista il PSG avrebbe aperto alla possibilità di cedere in prestito il giocatore e di contribuire a parte dell’ingaggio, qualora non dovesse trovare una soluzione a titolo definitivo. Questo aumenterebbe le chance dei club in corsa per il calciatore.