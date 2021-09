Kjaer e Tonali esclusi da Milan Atletico Madrid: Pioli spiega il motivo

Non saranno in campo dal primo minuto Simon Kjaer e Sandro Tonali, Stefano Pioli ha spiegato il motivo delle sue scelte di formazione

Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato le sue scelte di formazione, soffermandosi soprattutto sull’assenza di Simon Kjaer e di Sandro Tonali. Le parole del tecnico.

FORMAZIONE – «Kjaer non sta ancora al 100%, inutile rischiarlo. Fino ad ora ho avuto tre centrocampisti da far ruotare da inizio stagione, ora tocca a Sandro riposare, siamo pronti a cambiare in corso».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI STEFANO PIOLI