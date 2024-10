Kjaer TROVA finalmente squadra? Ci pensano LORO, l’ex Milan può restare in Serie A

Kjaer, ex Milan, potrebbe trovare finalmente squadra e rimanere in Serie A dopo i 4 anni e mezzo in rossonero: le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato Parma potrebbe ritornare in auge dopo l’infortunio di Alessandro Circati: difensore che, causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, starà fuori per circa 7 mesi.

Si sta provando a lavorare per provare a portare Manolas, Soumaoro, Kjaer, ex Milan, o Djidji, ma il ds Mauro Pederzoli potrebbe virare su altro oppure aspettare il calciomercato di gennaio per capire come tappare quel reparto.