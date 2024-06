Kiwior Milan, il difensore dell’Arsenal è un’IDEA per una RIVALE dei rossoneri: ecco la squadra interessata al centrale ex Spezia

Tra i nomi presenti sul taccuino degli uomini del calciomercato Milan per la difesa c’è anche quello di Jakub Kiwior. La pista che poteva portare al polacco si è via via raffreddata, ma il calciatore è diventato un’idea per una rivale dei rossoneri.

Come fa sapere Sportitalia, infatti, l’ex Spezia sarebbe stato valutato dalla Juventus: il giocatore conosce già Thiago Motta, il quale lo apprezzerebbe particolarmente. I Gunners hanno però speso circa 20 milioni di euro per acquistarlo e non lo lasceranno andare facilmente.