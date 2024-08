Kiwior Milan, COLPO DI SCENA: altro che RITORNO in Italia! La DECISIONE del difensore e dell’Arsenal per il suo futuro

Accostato al calciomercato Milan ma anche ad altre squadre in Serie A come Inter, Juve e Bologna, Jakub Kiwior sembrava destinato a tornare in Italia in questa finestra estiva di mercato, lasciato l’Arsenal dove per lui lo spazio si è ulteriormente ridotto con l’arrivo di Calafiori.

Come fa sapere Gianluca Di Marzio, invece, i Gunners hanno deciso di trattenere con loro il difensore polacco: nessuna apertura alla cessione nonostante l’interesse di vari club.