Kiwior Milan, la Juve PIOMBA sull'ex obiettivo di Moncada! Può arrivare perchè... ULTIMISSIME

Kiwior Milan, la Juve piomba sull’ex obiettivo di Moncada: può sbarcare in bianconero per sostituire l’infortunato Bremer

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, tra i profili valutati dal calciomercato Juve per la sostituzione dell’infortunato Gleison Bremer c’è anche quello di Jakub Kiwior, vecchia conoscenza del club bianconero che già in estate aveva pensato al suo acquisto e accostato anche al calciomercato Milan.

Il polacco a gennaio potrebbe diventare una possibilità concreta, vista ora la necessità di aggiungere un nuovo centrale al pacchetto arretrato. E’ ancora presto per parlare di trattative ma, insomma, questo profilo non è da escludere.