Kiwior Milan, il difensore è in POLE per quella squadra: ma ad agosto potrebbe accadere questa cosa. I dettagli sulla possibile trattativa

La ricerca di un nuovo difensore rimane la priorità del del calciomercato Milan ma anche dell’Inter dopo l’infortunio rimediato da Buchanan con il Canada durante la Copa America. Jakub Kiwior è il profilo ideale ma la dirigenza nerazzurra non ha particolare fretta per chiudere, come svelato da Tuttosport. Ecco quindi che potrebbe tornare tra gli obiettivi dei rossoneri.

IL PIANO DELL’INTER – «Non l’unico monitorato – si attende agosto, quando i club allenteranno le richieste sui giocatori non ritenuti centrali ai propri progetti»