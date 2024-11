Kerkez, clamorosa indiscrezione sull’ex Milan! Due top club su di lui, gli aggiornamenti

Kerkez, ex terzino sinistro del Milan, è finito nel mirino di due top club europei: Liverpool e Manchester United lo sondano

Importantissimo aggiornamento dato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, su Milos Kerkez, ex terzino sinistro del Milan.

Milos Kerkez, terzino sinistro del Bournemouth di soli 21 anni, è nella lista di due grandi d’Inghilterra come Liverpool e Manchester United. Al momento non ci sono contatti concreti per parlare già di trattativa in corso, ma solo alcuni primi sondaggi.